Avec Flowerola, le Pain Quotidien vous fait une fleur

Du riz, de la lavande et de la betterave. Belge, bio et naturellement sans gluten. Le Flowerola, la nouvelle recette saine et gourmande proposée par le Pain Quotidien, est une innovation de la start-up liégeoise Linatelle.

Toute petite déjà, Florence Juprelle a la passion du bon goût et du bien manger. "J’adore la Provence et ses odeurs, ses épices, ses fruits, tous ses goûts inconnus", nous explique la cofondatrice de Linatelle. Cette start-up liégeoise, lancée en 2016, est spécialisée dans la formulation et la production de recettes innovantes et gourmandes à base de céréales. "Dès le départ, l’envie était de créer des produits naturels qui ont du goût par autre chose que le sucre ou la graisse. C’est pour cela que la lavande s’est imposée assez naturellement", souligne-t-elle.

Linatelle • Linatelle est une start-up liégeoise fondée en 2016 par Florence Juprelle et Pierre Linotte. Elle travaille au développement d’une gamme de granolas à base de fleurs, baptisée Flowerola. • Sa première recette, à base de riz, de lavande et de betterave, a séduit le Pain Quotidien, qui en a négocié la distribution exclusive.

Florence Juprelle insiste également sur l’aspect nutritif de cette première recette de sa gamme de granolas à base de fleurs, baptisée Flowerola. "Il faut évidemment que ce soit gourmand mais pas uniquement. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi le riz qui est, en plus, naturellement sans gluten", explique-t-elle. Enfin, comme les meilleurs plats se mangent surtout avec les yeux, un peu de betterave vient colorer le tout.

Partenariat exclusif

Ce mix de céréales complètes, naturellement sans gluten, parfumé à la lavande et électrisé par la betterave a séduit une grande enseigne belge. Le Pain Quotidien a négocié l’exclusivité de sa distribution et envisagerait déjà de "commander" d’autres recettes à Linatelle. "Notre produit est belge et bio, gourmand mais sain. Nous cherchions un partenaire qui partage les mêmes valeurs que nous", explique Florence Juprelle.

Cela ne fait que quelques semaines que ce nouveau produit est proposé dans les magasins belges et britanniques de l’enseigne. Pour le moment, il est à découvrir sur place et uniquement en plat mais il devrait prochainement être vendu sous la forme de petits paquets de 200 grammes. Linatelle n’exclut évidemment pas d’étoffer sa gamme de granolas avec de nouvelles fleurs et d’agrandir à terme son réseau de distribution.

"Pierre a de l’expérience dans le domaine agro-alimentaire. Il a travaillé pendant plusieurs années pour une entreprise d’exportation de produits laitiers vers la Chine. Il a parcouru de nombreuses foires internationales", commente Florence Juprelle.