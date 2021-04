Avec Planet First, les familles d'AB InBev flaireront les champions du durable

Lorsqu'il a cédé ses parts aux seuls Spoelberch il y a deux ans de cela, Frédéric de Mévius n'a en réalité pas remisé le tablier avant de créer Planet First. Et pour cause, à côté d'activités viticoles, maraîchères et de culture en plein développement du côté de Namur (La Falize), le Belge a directement replongé dans le monde de l'investissement en devenant aux côtés d'Alexander de Wit le principal actionnaire de Venturi Partners en mars 2020, un nouveau fonds dédié aux entreprises en croissance indiennes et asiatiques. Visant une taille de 150 millions de dollars (soit 124 millions d'euros), le véhicule est dirigé par un autre ex-Verlinvest: Nicolas Cator. Plusieurs participations sont à noter, dont notamment au sein de la plateforme de design d'intérieur et de rénovation Livspace, où l'on retrouve aussi les belges Kharis Capital (Quick, Burger King, O'Tacos...) et Abacus (familles Hannecart et Vande Vyvere, actionnaires de Matexi).