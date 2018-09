Avec l'automne, voici le retour des foires aux vins

Avec la saison des châtaignes, voici le "marronnier" de la rentrée. Promotions, dégustations… Nos enseignes de la grande distribution rivalisent d’opportunités attrayantes pour garnir nos caves de blancs, rouges et autres effervescents. Voici quelques références classiques et originales pour égayer nos plaisirs œnologiques. Patrick Fiévez

Colruyt

Comme chaque année, cette enseigne propose deux actions dans le cadre de son "festival du vin".

Jusqu’au 25 septembre, il s’agit de sa traditionnelle action "magnum" : à l’achat de six bouteilles identiques (sur une sélection de douze références), Colruyt offre un magnum identique. Quelques classiques sont toujours présents comme le Cava Gran Baron, le sauvignon blanc chilien de Torres "Las Mulas", le rouge sud-africain Roodeberg mais également quelques nouveautés. "L’Oustalet", un rosé produit par la famille Perrin. Casa Mayor, un rouge chilien de cépage carmenère. Un Madiran (Réserve des Tuquets). Chevalier Noël, un Bordeaux Supérieur et un Bordeaux rouge "bio", Château Pauly La Martinette. D’Espagne, le rouge de l’appellation Cigales, Finca Museum Reserva.

Ensuite, du 26 septembre au 9 octobre, une seconde action basée sur des ristournes par achats multiples : - 15% à partir de six bouteilles et -25% à partir de 12 bouteilles sur une sélection de 35 vins. Le samedi 6 octobre, dans les magasins, on pourra déguster six vins de cette promotion.

Château de Vaugelas "Le Prieuré" 2016, Corbières

Il est de retour en promo suite, paraît-il, à la demande des clients. Excellent rapport prix/qualité/typicité de l’appellation. Un peu d’élevage en bois (discret) et notes de fruits mûrs sans excès. A boire vers 16° (et dans les 2 à 3 ans) avec des carbonades ou une daube de bœuf.

5,50 euros

un magnum gratuit à l’achat de six bouteilles

Réserve des Tuquets, Madiran 2015, Plaimont producteurs

Du sud-ouest de la France, voilà une appellation au caractère bien trempé avec en vedette le cépage tannat. Beau millésime pour ce rouge assez viril, qui accompagne cassoulet et cuisse de canard confite. A boire dans les 3 à 5 ans et vers 16-18°.

5,49 euros

un magnum gratuit à l’achat de six bouteilles

Lidl

Cette année, un choix éclectique

Le "smart discounter" a compris (enfin !) que les consommateurs belges appréciaient d’autres régions françaises que Bordeaux et d’autres vins venus d’ailleurs… Alors, jusqu’à épuisement du stock, de très nombreuses références (de France mais aussi d’Italie et d’Espagne) sont proposées en promo. Les prix ? Entre 3,89 et 18,99 euros. Des vins suggérés en magasin et d’autres via le site (www.lidl-shop.be). Coût de la livraison : 2,99 euros par commande. De plus, chaque semaine, deux vins seront en "super promo" : 4+1,5+1.

"Carles", Priorat "crianza" 2014

Au sud de Barcelone, cette minuscule appellation catalane est devenue une vedette auprès d’amateurs avertis et aussi de restaurateurs. Vin opulent, généreux, aux évocations de fruits bien mûrs, il se plaira (dans les 2-3 ans et vers 17°) avec un gigot d’agneau. Prix étonnant.

4,99 euros

Les Gravières de Tayac, Margaux 2015

De ce millésime fabuleux, voici le second vin du Château Tayac. Un Médoc de l’appellation Margaux. Merlot et cabernet-sauvignon s’unissent classiquement dans ce rouge aux notes vanillées et fruitées. On l’appréciera dans les 3 à 5 ans, vers 17°, avec un rôti de bœuf aux champignons des bois.

16,99 euros

(via le site www.lidl-shop.be)

Delhaize

175 vins en promotion

(20 septembre - 17 octobre)

De grands classiques à des ouvertures vers des pays européens encore méconnus (Autriche, Croatie) et aussi un concept pour des occasions particulières avec des étiquettes se voulant accrocheuses ("Château beau-père", "Domaine fin de semaine"). Mouais… On retiendra plutôt des offres avantageuses sur certains vins en 1+1, en 2+1 gratuite à l’achat de bouteilles identiques et encore des réductions de 20, 30 et même 35% sur une sélection de vins tranquilles et de bulles. Justement, en Champagne, la star des promos est le Heidsieck Monopole (groupe Vranken) à 17,84 euros. On pointe aussi le Chablis 2015 Château de la Chaume (12,59€), le Château Grand Martinet 2015 (un Saint-Emilion Grand Cru) à 10,49 euros et le champion du rapport qualité/prix, le Côtes du Rhône réserve "Les Truffiers" qui en action 2+1 revient à 3,93 euros la bouteille

"L" Viognier 2017, IGP Pays d’Oc, Laroche

Elégance, fraîcheur et notes fruitées typiques (pêche, abricot) pour ce blanc charmeur issu d’un grand cépage rhodanien. On le déguste dans la fougue de sa jeunesse (d’ici l’été prochain), frais mais non glacé (vers 10°) avec des langoustines "à la plancha" et des sushi.

6,29 euros

(- 20% en promo = 5,032 euros).

Château L’Etoile de Viaud, Lalande de Pomerol 2015

Amateur de merlot? Ce vin devrait vous séduire car issu pour 90% de ce cépage typique de la rive droite bordelaise. Année de grande maturité, il s’exprime par des évocations de fruits bien mûrs, velouté, chaleureux aussi (il titre 14°). Pour accompagner un rôti de veau en sauce crème et champignons, il est à boire dans les 5 à 8 ans vers 16-18°.

11,99 euros

(- 30% = 8,39 euros)

Cora

600 vins en promotion

(1 - 29 octobre)

Des nouveautés (90) et des valeurs sûres. Une quarantaine de vins bio et 70 Bordeaux dans l’exceptionnel millésime 2016 (et encore des 2015, ceux non disponibles l’an passé). Un Champagne de vigneron (Laurent Lequart) se déclinant en quatre qualités (dont un 100% de cépage pinot meunier) et une grande découverte en Bourgogne en plusieurs appellations (Domaine Decelle-Villa). On retrouve aussi " la " vedette des vins blancs de l’enseigne : le Château Montfollet " Le Valentin ", un Blaye Côtes de Bordeaux 2017 (à 5,19 euros en promo). Cora ce sont aussi ces dégustations organisées pour la 24e année qui attirent 6000 clients dans plusieurs villes. Cette année, à Bruxelles, pas moins de 50 producteurs seront présents et présenteront 250 vins. Voir l’agenda de ces dégustations sur www.corawine.be

Côtes du Rhône Brézème 2016, Domaine Charles Helfenbein

C’est le vignoble le plus sudiste de la vallée du Rhône septentrionale. Une curiosité que ce rouge issu à 100% du cépage syrah planté sur les terrasses dominant la vallée de la Drôme. Couleur violacée et arômes de cassis et de cerise noire. Parfait avec du gibier à plumes (daube de marcassin), vers 17-18° et dans les 4 à 5 ans.

14,99 euros

Savigny-Les-Beaune 2015 (blanc), Decelle-Villa

Une nouveauté dont est très fier le sélectionneur vin de Cora. Propriétaire du célèbre Mas Amiel en Roussillon, Olivier Decelle s’est associé à Pierre-Jean Villa pour produire plusieurs appellations bourguignonnes. Dont ce blanc d’une appellation plus connue pour ses rouges. Minéral, fruité, avec une touche boisée discrète. Elégance et harmonie. Dans l’assiette ? Un poisson en sauce. A boire dans les 2 à 3 ans, vers 12°.

26,39 euros

Carrefour hyper

Découvertes, coups de cœur et dégustations nocturnes

(3 - 23 octobre)

Environ 500 vins en provenance de 19 pays. Bravo pour l’éclectisme. Bien sûr, l’enseigne française aime Bordeaux. 20 pages (soit un tiers du folder) sont consacrées aux vins girondins… En vedette : les millésimes 2015 et 2016. Il faut en profiter. Des vins "bio", "fairtrade" et des offres en 2+1 et même en 1+1. A découvrir un jeune syrah espagnol, Baron de Rivero qui revient, avec cette offre, à 3,50 euros la bouteille. Un blanc chinois de cépage riesling italien fait aussi son entrée, le Château Changyu Moser (21 euros pour trois bouteilles). Et toujours, par achat minimum de 24 bouteilles (au choix), une réduction supplémentaire de 10%. Les horaires des dégustations sont annoncés dans les magasins.

Bourgogne Bouzeron 2016, Alexandre Gaudin

Il s’agit d’une appellation peu connue située entre Chagny et Rully en Bourgogne de la Côte Chalonnaise. Son cépage ? Le seul Aligoté, le cépage blanc d’usage pour élaborer un vrai Kir.

Frais, minéral, fruité (notes d’amandes), voilà un beau vin pour débuter le repas (avec ou sans crème de cassis). A boire d’ici le prochain été, vers 8°, avec un jambon persillé ou des escargots à la bourguignonne.

En promo à 6,99 euros

(prix normal : 9,32 euros)

Seigneurie de Balbiac, Limoux 2016 (Blanc), Cave des Vignerons des Caminières

Ce terroir d’altitude apporte chaleur la journée et fraîcheur la nuit : l’idéal pour élaborer des blancs racés et de garde. Il est fermenté et puis élevé en barriques. Composé de chardonnay, chenin et mauzac, il évoque des notes de brioche, de grillé, de fruits juteux bien mûrs. Pour accompagner (vers 12° et encore dans les 3 ans), des crustacés en sauce ou un rôti de veau à la crème.

En promo à 8,99 euros