Avec le réchauffement climatique, les légumes vont devenir plus rares

Avec le réchauffement climatique, les légumes pourraient devenir plus rares partout dans le monde , à moins que de nouvelles formes de culture soient mises en place et qu'on cultive des variétés de légumes plus résistantes, ont averti des chercheurs.

London School of Hygiene and Tropical Medicine

"Nous avons compilé pour la première fois toutes les preuves disponibles de l'impact du dérèglement climatique sur les récoltes et la qualité des légumes et légumineuses." (Alan Dangour, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine)