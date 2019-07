Avec son "deal kangourou" AB InBev met le marché dans sa poche

Une gommette dorée ou ambrée, selon vos goûts, pour le management d’ AB InBev . Tout en préparant l’introduction à la Bourse de Hong Kong de ses activités Asie/Pacifique (APAC), Carlos Brito et ses équipes concoctaient, en parallèle, un plan B en cas d’échec de cette opération.

"On comprend mieux pourquoi AB InBev pouvait se monter pointilleux sur la fourchette de prix", remarque aujourd'hui Reg Waston d’ ING ("conserver"; objectif de cours de 54,92 euros) .

10 milliards d'euros

Car ce n’est pas en moins d’une semaine que l’on conclut un deal à 10 milliards d’euros comme celui annoncé ce matin. Le Japonais Asahi va donc racheter le brasseur australien Carlton & United Breweries et aura, en plus le droit de commercialiser le portefeuille de marques mondiales et internationales d'AB InBev dans ce pays.