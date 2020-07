Avieta entend faire de la gaufre belge "le donut de l'Europe"

Fort de quelque 15.000m2 de plus qui verront le jour d'ici le printemps prochain , destinés à héberger quatre nouvelles lignes de production, l'entreprise espère pouvoir doubler ses revenus d'ici cinq ans , ceux-ci dépassant aujourd'hui déjà les 40 millions d'euros – en croissance de 15% par an depuis 10 ans.

Montant total de l'opération? "De l'ordre de 40 millions d'euros", confie le patron de plus de 200 personnes sur ses deux sites de production, dont le second à Zonhoven (Limbourg). Une somme conséquente, mais qui doit permettre, à terme, de faire de la gaufre de Liège (et de Bruxelles, dans une moindre mesure) "le donut de l'Europe". Un pari osé, certes, mais vu comme possible "tant le potentiel est énorme".