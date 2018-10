Baronie veut fermer la chocolaterie Jacques à Eupen

Environ 70 emplois risquent de passer à la trappe sur le site de la chocolaterie Jacques dans les cantons de l'Est. La direction justifie sa décision de fermer le site eupénois par les pertes cumulées importantes depuis plusieurs années. Une assemblée générale du personnel est en cours.

Ce mardi se tenait un conseil d'entreprise extraordinaire sur le site de la chocolaterie Jacques à Eupen. Initialement destiné à la présentation des comptes, ce rendez-vous a été l'occasion pour Baronie , la maison mère des chocolats Jacques, d'annoncer son intention de fermer la chocolaterie eupénoise, une de ses trois installations en Belgique. Baronie légitime son choix par le manque de rentabilité de son usine des cantons de l'Est. La fermeture du site serait programmée d'ici mai 2019. Le personnel est actuellement réuni en assemblée générale.

En dépit d'un chiffre d'affaires tournant autour des 12 millions d'euros, le chocolatier déclare des pertes cumulées importantes sur le site d'Eupen depuis 2011 où ses investissements ont été insuffisants pour redresser la barre. La perte d'un client anglais, pour des raisons de qualité insuffisante du produit, a également pesé dans la balance de cette décision. Les suppressions d'emplois et les départs volontaires se sont multipliés depuis la reprise du chocolatier par Baronie. L'entreprise emploie actuellement 70 personnes. Le groupe Baronie vient par ailleurs de fermer une usine aux Pays-Bas.

Du côté des syndicats, on se dit surpris par cette annonce, car la direction n'a jamais évoqué clairement les problèmes de rentabilité du site d'Eupen. La procédure Renault a été enclenchée et les représentants des travailleurs veulent aller vite. Ils se disent pressés par le temps car les départs en prépension dans le cadre d'une restructuration, jusqu'ici possible pour les travailleurs âgés de 56 ans, passeront à 59 ans à partir du 1er janvier prochain. Ce qui fait une sérieuse marge de différence, selon les syndicats de la chocolaterie.