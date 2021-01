BeerSelect séduit Belfius et un fonds de private equity

Mais des brasseries qui produisent à façon pour d'autres existent déjà... On songe notamment à la brasserie Anders, dont c'est la spécialité. "Ce qui nous différencie est l'accès à nos installations", répond Wout Meuleman. "On accepte de brasser à partie de 2.000 litres. On place le client au centre de nos préoccupations, et on met l'accent sur l'innovation au niveau du goût et des ingrédients." Selon Wout et ses associés, les grands brasseurs s'activent surtout dans l'innovation technologique, ce qui laisse le champ libre aux petits pour créer dans le domaine des saveurs.