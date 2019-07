Belourthe boucle sa première acquisition en reprenant un concurrent portugais

Au terme de pourparlers qui auront duré un an et demi, la société Belourthe vient de boucler l’acquisition de la division aliments pour bébés du groupe espagnol Cerealto Siro Foods. Cette filiale portugaise, un concurrent direct de la société wallonne, est la première acquisition réalisée par la société liégeoise.

Entreprise de l’année 2014, Belourthe est spécialisée dans la fabrication d’aliments céréaliers pour bébés . Condamnée à la fermeture à la suite de la décision de son propriétaire, Nestlé, de délocaliser l’activité en Chine, l’usine de Hamoir a été rachetée en 2005 par Vincent Crahay via un management buy-out.

Aujourd’hui, Belourthe, qui emploie un peu plus de 100 personnes , produit chaque année 20.000 tonnes de céréales pour bébés , pour un chiffre d’affaires de quelque 35 millions d’euros.

Avec l’usine portugaise qu’elle vient de reprendre, Belourthe gonfle sa production de 10.000 tonnes supplémentaires et peut tabler sur un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros , l’objectif étant de franchir la barre des 100 millions dans les trois à cinq ans.

Cela faisait un bon bout de temps que Vincent Crahay, son CEO, lorgnait ce concurrent portugais qui lui faisait de l’ombre sur certains marchés. Il est parvenu à convaincre les responsables de Cerealto Siro Foods de céder à ses avances en lui revendant l’usine de Benavente, au nord-est de Lisbonne, pour un prix non précisé.

L’unité portugaise est en effet une petite division de Cerealto Siro Foods, un groupe spécialisé dans les aliments céréaliers (biscuits, pâtes, pain…) pesant 600 millions d’euros de chiffre d’affaires et qui emploie plus de 5.000 salariés en péninsule ibérique, en Italie, en Grande-Bretagne et au Mexique.