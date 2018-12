Bientôt de la Stella Artois au cannabis au Canada?

Les brasseurs AB InBev et Tilray ont annoncé la conclusion d'un partenariat. Objectif: travailler au Canada sur la recherche de boissons non alcoolisées au cannabis.

La brasserie Labatt, filiale canadienne de AB InBev, et High Park Company, filiale de Tilray, concentreront leurs efforts sur des boissons non alcoolisées infusées au THC, la substance psychoactive qui fait planer, et au cannabidiol (CBD), un principe non psychoactif qui apporte le goût de la marijuana sans l'effet d'euphorie.