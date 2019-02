Bois Sauvage et Finasucre investissent dans un projet de ferme d'insectes géante

Le français Ynsect ambitionne de devenir le premier fournisseur de protéines alternatives pour l’alimentation animale. Il vient de lever 110 millions d’euros auprès d’une série de fonds d’investissement français et internationaux dont deux acteurs belges: Bois Sauvage et Finasucre.

Cela faisait une dizaine d’années que le holding Bois Sauvage était sorti du monde des insectes en cédant sa participation dans Biobest, une société spécialisée dans les bourdons pollinisateurs et la lutte contre les nuisibles. Il renoue aujourd’hui avec le secteur en investissant 10 millions d’euros dans Ynsect, une entreprise française qui se propose de devenir le premier fournisseur mondial d’ingrédients "premium" destinés à l’alimentation animale et aux engrais organiques. Un projet original et ambitieux, auquel participe aussi, côté belge, Finasucre, le groupe actif aussi bien dans la production et la commercialisation de sucre que dans l’investissement de diversification.