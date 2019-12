Bras de fer engagé entre AB InBev et ses salariés

Le mouvement de grogne se poursuit sur les sites d'AB InBev à Louvain, Jupille et Hoegaarden d'où les camions ne peuvent plus partir. Face aux blocages, la direction a annoncé son refus de discuter.

Des barrages filtrants étaient une nouvelle fois installés ce mardi matin devant les dépôts d'AB InBev à Louvain, Jupille et Hoegaarden. Ces nouvelles actions font suite à l'échec des discussions ce lundi sur la nouvelle convention collective. Les travailleurs réclament une garantie plus complète de la sécurité d'emploi et un paiement correct des salaires.