Brasserie du Pays Noir et Manufacture Urbaine s'allient

Deux producteurs artisanaux se disputaient jusqu’ici le titre de brasserie la plus carolo: la Brasserie du Pays Noir, à Marcinelle, et la Manufacture Urbaine, établie aussi bien dans le centre de Charleroi avec son bistro L’Atelier et son restaurant La Table qu’en périphérie sur le site du Martinet (ex-charbonnage à Monceau). Fondée en 2016, la première a mis au point la Blonde et la Brune du Pays Noir, qu’elle produisait à façon chez BelgoSapiens à Nivelles pour 70% de ses volumes et dans ses propres installations pour le solde. La seconde brassait à L’Atelier et utilisait le site du Martinet pour l’affinage et le conditionnement de ses "Charleroy". La première produisait quelque 1.000 hectolitres par an, la seconde, 4.000…