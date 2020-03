Brito, Dutra et Telles vendent des actions AB InBev

Alors qu'il y a une dizaine de jours, deux administrateurs du brasseur AB InBev s'étaient portés à l'achat sur l'action, des dirigeants du groupe sont passés, depuis, à la vente. Et non des moindres, puisqu'il s'agit du CEO Carlos Brito et du CFO Felipe Dutra, dont on a annoncé le prochain départ.