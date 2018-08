Brugse Zot investit 20 millions d'euros dans une nouvelle usine d'embouteillage

On ne peut parler de l'investissement le plus "zot" (fou) mais il est quand même conséquent, surtout après celui opéré pour l'aménagement sous la ville de Bruges du "pipeline de la bière". Le brasseur historique brugeois De Halve Maan (Brugse Zot et Straffe Hendrik) annonce investir 20 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle usine d'embouteillage . Un investissement nécessaire, explique-t-il, pour pouvoir soutenir ses ventes.

L'ancienne usine tournera encore jusqu'en 2020 d'ici là, le nouveau site devra être opérationnel. "Nous tablons sur une capacité de 24.000 bouteilles et 180 fûts par heure, soit trois fois plus qu'actuellement", explique le CEO. À terme, De Halve Maan veut atteindre la production et la vente annuelle de 100.000 hectolitres. La construction de l'usine sera financée par le brasseur avec le soutien des autorités flamandes et de prêts bancaires.