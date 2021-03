Brunehaut, première brasserie certifiée B Corp en Europe

Petit cocorico pour la brasserie wallonne, qui a réussi à décrocher la certification internationale d'impact positif. Une première dans son secteur en Europe.

La brasserie Brunehaut vient d'obtenir la certification B Corp, une reconnaissance internationale attestant que l’entreprise est bénéfique pour le monde aux plans social, environnemental, de la gouvernance et de la transparence. La brasserie artisanale hennuyère peut en tirer une légitime fierté, car elle est la première brasserie des pays de l'Union européenne à décrocher le précieux label.

Déjà labellisée Bio, Nature & Progrès et Prix Juste Producteur, Brunehaut produit la

seule bière d’abbaye belge bio (Abbaye de Saint-Martin), ainsi qu'une gamme

de bières bio et sans gluten et, pour le compte de la société Anazao, La Miche, une bière originale brassée au départ de déchets de pain. Elle produit quelque 6.000 hectolitres par an. Ses marchés principaux sont la Belgique et d'autres pays de l'Union européenne.

"Une reconnaissance de notre philosophie"

Pour le dirigeant de la brasserie Brunehaut, Marc-Antoine De Mees, cette certification constitue "une reconnaissance inestimable de notre philosophie et de notre action

dans le sens de la responsabilité sociétale et environnementale".

19 entreprises belges certifiées B Corp La brasserie Brunehaut est la 19ᵉ entreprise belge à obtenir la certification B Corp.

"Les entreprises certifiées B Corporation correspondent à des sociétés

à but lucratif qui utilisent (leur) force de frappe commerciale pour construire une

économie plus inclusive et durable", explique la brasserie dans une brochure rédigée pour l'occasion.

