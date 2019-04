Burger King grille la concurrence et lance son Whooper végé

La chaîne de restauration rapide, connue pour ses juteux burgers de bœuf, s’allie au producteur de substituts de viande Impossible Foods pour commercialiser un burger végétal. Objectif: coiffer les concurrents et attirer de nouveaux clients.

L’Impossible Whooper - c’est son nom – est comme n’importe quel Whopper classique grillé à la flamme, garni de tomates, de laitue, d’une pointe de mayonnaise et de ketchup, de cornichons et d’oignons. Mais, et la différence est de taille, il ne contient aucune viande. La chaîne de restauration rapide Burger King, qui appartient à Restaurant Brands International, a conclu un partenariat avec la star américaine de la Foodtech, Impossible Foods, afin de proposer une version à base de plantes de son célèbre burger.