CTH Invest reconstitue les fonds propres de Biscuits Delacre

La situation financière du biscuitier belge Delacre reste difficile. Si l'on ignore encore la teneur des résultats de son exercice 2020, on sait que les trois précédents s'étaient avérés délicats, avec des pertes nettes de 13, 21 et 25 millions d'euros entre 2017 et 2019. On vient d'apprendre que son actionnaire a effectué un nouvel effort de recapitalisation. Sa maison mère, le holding belge CTH Invest, contrôlé pour rappel par Giovanni Ferrero, co-propriétaire du groupe agroalimentaire Ferrero, a augmenté le mois dernier le capital de la société Biscuits Delacre.