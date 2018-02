Cachez ce "Pitch" que je ne saurais voir

Et pas de temps à perdre. Pas moins de six jeunes pousses ont déjà reçu des courriers recommandés en ce sens de la part du cabinet spécialisé en propriété industrielle du groupe Pasquier, "les enjoignant expressément à renoncer à leur produit ou marque sous peine de poursuites", ajoute le quotidien. Un petit jeu qui pourra durer au moins jusqu’en 2021 , glisse une avocate.

"Cette pression est grotesque", s’emporte Gaël Duval qui a déposé plusieurs marques comme "Pitch in the Plane" pour ses événements dédiés à l’entrepreneuriat. Selon lui, l’entreprise ferait mieux d’accepter des partenariats. A bon entendeur... Et si rien ne dit qu’il sera entendu, après tout, cela ne mange pas de pain que d’essayer. No pain, no gain.