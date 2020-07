Cap Innove et Charleroi Entreprendre veulent doper l'agroalimentaire innovant et local

Les incubateurs Cap Innove et Charleroi Entreprendre unissent leurs forces pour favoriser l'émergence de projets entrepreneuriaux dans l'agroalimentaire.

Rien de tel que l'intelligence collective pour favoriser l'émergence de projets innovants. Les incubateurs ID2Food , émanation du cluster Cap Innove (Brabant wallon) et Food.C , le nouveau cluster alimentaire de Charleroi Entreprendre, l'ont bien compris: ils unissent leurs forces pour stimuler ensemble les initiatives entrepreneuriales dans le domaine de l'agroalimentaire.

L'idée centrale, c'est de soutenir des projets favorisant une alimentation saine et locale. Pour accélérer leur émergence, Cap Innove et Charleroi Entreprendre préparent l'organisation d'événements structurants.

Le premier rendez-vous est fixé du 25 au 27 septembre, avec l'organisation d'un Food Hack à Charleroi . Durant trois jours, les candidats entrepreneurs pourront rencontrer des experts, avant une session finale au cours de laquelle les projets les plus prometteurs seront choisis et bénéficieront d'un accompagnement .

Des entrepreneurs comme Chuck de Liedekerke (Soil Capital) et Emna Everard (Kazidomi) se sont d'ors et déjà dits prêts à partager leur expérience auprès des candidats entrepreneurs.

Prochaine étape: un Food Camp

En prolongement de ce Food Hack, les clusters carolo et brabançon travaillent déjà à l'organisation d'un Food Camp, un programme d'accélération de douze semaines. À raison de deux ou trois jours par semaine de cours théoriques et d'ateliers pratiques, celui-ci doit aider dix à douze candidats entrepreneurs à développer leur projet en se confrontant directement aux réalités du terrain et au public visé.