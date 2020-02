Carrefour renoue avec les bénéfices, malgré une Belgique "atone"

Croissance atone en Belgqiue

Mais dans le reste de l'Europe, la donne reste plus compliquée. Le résultat opérationnel courant de l'Europe hors France est ainsi en baisse de 17 millions d'euros à 647 millions d'euros. Cette évolution reflète "une performance solide en Espagne et en Europe de l’Est, où le modèle commercial confirme son attractivité", détaille la société, mais aussi une "croissance atone en Italie et en Belgique, où des investissements substantiels en compétitivité ont été engagés, en partie compensés par des baisses de coûts plus importantes au second semestre avec la finalisation des plans de départ."