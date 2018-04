Ces aliments qui nous empoisonnent

Du chocolat en poudre qui contient plus de sucre que de cacao, aux additifs théoriquement interdits dans les yaourts, les journalistes de 60 Millions de consommateurs épinglent plus de 100 produits de grande consommation. L’accusé n°1, le sucre, est souvent caché. Ainsi dans un flacon de ketchup Heinz de 700 grammes, on trouve huit tomates et 22 morceaux de sucre. Soit pour 20 grammes de sauce, autant de sucre que dans deux petits-beurres de la marque Lu.