Champagne brut ou plus sucré, le choix des Belges se singularise

Avec une (très) légère croissance – de 0,2% en volume et 1,9% en valeur – les importations de Champagne dans notre pays se stabilisent, en tout cas celles "officielles" des déclarations de la douane. Les champagnes non dosés ("brut nature") et très peu dosés en sucre ("extra brut") ont la cote.

9.092.105 bouteilles ont été importées l’an dernier en Belgique. Mais, on le sait, la Champagne n’est qu’à deux bonnes heures de voiture de Bruxelles et les achats chez les "récoltants-manipulants" (les vignerons) sont très importants, estimés à deux à trois millions de bouteilles. Peut-être même davantage. Ces ventes ne rentrent donc pas dans les statistiques officielles. Un consommateur belge qui privilégie les achats de la qualité "brut non millésimé" pour près de 93%, de 3,4% de rosés et de 1,8% de demi-sec. Le solde? Il comprend les champagnes millésimés et les cuvées de prestige.

Mais un autre phénomène d’achat séduit depuis peu les amateurs belges du célèbre vin blond effervescent. Il s’agit de champagnes non dosés ("brut nature") et très peu dosés en sucre ("extra brut"). Et aussi, un paradoxe, la tendance est également chez nous aux demi-secs (davantage sucrés que la famille des bruts). Quelques marques de champagne commercialisent désormais des champagnes "ice", relevant du type "demi-sec", que l’on sert dans les bars et en discothèque dans de grands verres, sur glace, et souvent agrémentés de tranches de fruits: shoking! Notre pays se singularise aussi par le nombre le plus élevé au monde des expéditeurs de champagne: vignerons, coopératives et négociants. Ils sont 538 à expédier vers la Belgique.