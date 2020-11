Chez Barilla, le comité de crise Covid se réunit à nouveau chaque jour

La crise du Covid-19 et le confinement du printemps dernier ont affolé, on s'en rappelle, pas mal de consommateurs qui se sont rués sur les produits de base comme le papier WC et les pâtes pour constituer des stocks. Une poussée de demande bénéficiaire pour les producteurs, mais qui n'a pas été sans poser des problèmes de production et de logistique.