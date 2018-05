Chez Léon, dernier candidat en lice pour les Armes de Bruxelles

Les résidus des grains de brassage sont le plus souvent utilisés pour l’alimentation animale. Le centre mondial de recherche du brasseur s’est ému de ses valeurs nutritionnelles. Il a mis au point, à Leuven, un processus de transformation qui permet d’en faire un ingrédient riche en protéines végétales et en fibres. Sur cette base, AB InBev crée et lance aux Etats-Unis une première boisson destinée, sous la marque Canvas, aux amateurs de régime sain.