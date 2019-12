Clarebout veut transformer des pommes de terre à Dunkerque

Le géant belge des frites surgelées envisage d'investir 140 millions d'euros dans une nouvelle usine à Dunkerque. Cette implantation, qui pourrait permettre de créer 320 emplois, serait la première unité de Clarebout installée hors de Belgique.

La société ouest-flamande Clarebout, spécialisée dans les produits à base de pommes de terre, souhaite se développer dans les Hauts-de-France. Elle a annoncé ce mercredi sa volonté d’implanter une unité de transformation de pommes de terre à Dunkerque. Il s’agirait de sa première usine hors de Belgique.

Ce futur site devrait se trouver sur le territoire du Grand Port maritime de Dunkerque. Le projet prévoit un investissement de 140 millions d’euros et pourrait permettre de créer 320 emplois directs.

Un dossier a été déposé auprès des autorités compétentes en France, mais toutes les autorisations n’ont pas encore été reçues. "Il faut encore franchir une série d’étapes", confirme un porte-parole de la société. Une consultation publique sera notamment organisée au début de l’an prochain.

Clarebout n’est pas encore en mesure d’établir un calendrier précis pour le développement du projet.

"The place to be"

Dunkerque, une ville proche de la frontière belge et donc du siège de l’entreprise en Flandre occidentale, constitue par ailleurs un "emplacement stratégique", ajoute le porte-parole.

"Un tiers des pommes de terre françaises et 4,3% de toutes les pommes de terre en Europe sont cultivées dans cette région. C'est donc 'the place to be' pour un acteur majeur du secteur", dit-il.

Clarebout souligne par ailleurs que les projets en France "ne changent absolument rien" à ceux qui sont en cours en Belgique. La société flamande entend ainsi toujours investir entre 300 et 500 millions d’euros dans une usine de frites à Frameries, un projet confronté à l’opposition des riverains. Un nouveau centre logistique est aussi prévu à Warneton, en Hainaut occidental, tout comme à Frameries.