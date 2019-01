Coca-Cola ferme deux centres de distribution en Belgique

Et encore une mauvaise nouvelle pour l'emploi belge! Coca-Cola annonce que d'ici 2020, il fermera deux centres de distribution. Quelque 130 emplois sont menacés.

L'information a été donnée ce mercredi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Coca-Cola Belgique veut d'ici 2020 fermer deux de ses cinq centres de distribution . Dans le viseur, les sites d' Hasselt et de Heppignies .

L'entreprise veut en outre "créer une nouvelle manière de travailler pour la vente via les distributeurs automatiques, grâce à laquelle un assortiment plus large de boissons froides, mais également chaudes, sera offert et pour laquelle une nouvelle entité juridique sera créée au sein de l'organisation".