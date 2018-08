Coca, Danone et les autres s'inclinent devant SodaStream

"Fuck plastic bottles"

Calquée sur une scène culte de la série "Game of Thrones" et intitulée "Shame or glory", on y voit un consommateur ayant acheté des bouteilles d'eau gazeuse dans un supermarché se faire poursuivre par la religieuse Septa Unella activant une clochette et répétant "Shame" jusqu'à ce que le consommateur en question "bascule" dans la série "Game of Thrones" et soit pris à partie par une foule dénonçant son comportement.