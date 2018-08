Colruyt cherche couple de fermiers bio

Colruyt cherche sans cesse à renforcer son offre de produits frais bio. Déjà en partenariat avec de nombreux exploitants, Colruyt devient désormais propriétaire terrien. Il ne lui reste plus qu'à trouver le fermier.

L'exploitation agricole "Het Zilverleen", située à Alveringem (entre Furnes et Vleteren), aura pour mission de "garantir" la production belge de légumes bio ainsi que l'approvisionnement des magasins Colruyt; et ce afin de répondre à la demande croissante des clients.

Les propriétaires des terres étaient déjà fournisseurs de Colruyt. Marleen Masson et Jean-Pierre Mouton destinaient en effet à l'enseigne -et ses filiales comme Bio-Planet- 70% de leur récolte . Mais le couple était à la recherche d'un repreneur. "Nous voulons avant tout que l'exploitation de terres bio puisse se poursuivre. Colruyt Group, étant donné sa vision durable en matière d'agriculture, garantit un bel avenir à cette exploitation dans la culture biologique", explique Jean-Pierre Mouton.

Stefan Goethaert, directeur général de Colruyt Group Fine Food et responsable de la stratégie agricole, ajoute qu'il souhaite faire de "Het Zilverleen" "un exemple concret d'un partenariat enrichissant" et ainsi montrer la volonté du groupe "d'assumer ses responsabilités dans la transition vers un secteur agroalimentaire plus durable".