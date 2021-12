Comment Puratos compte atteindre les 5 milliards de revenus

Le groupe qui fournit les boulangeries en ingrédients veut multiplier son chiffre d'affaires par deux et demi d'ici à 2030. Ses nouveaux dirigeants nous disent comment.

Puratos vise les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, contre un peu moins de 2 milliards actuellement. Le groupe belge spécialisé dans les ingrédients de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie a saisi l'occasion d'une double passation du pouvoir à sa tête pour dévoiler cet objectif. Le 1er janvier prochain, l'actuel CEO Daniel Malcorps prend en effet sa retraite après 20 ans de règne et passe le témoin à Pierre Tossut, qui a fait sa carrière à divers postes dans l'entreprise, dont un long moment passé à la direction de la Recherche & Développement, tandis que le président du conseil d'administration Eddy Van Belle, 74 ans, cède sa place à son fils Cédric. Ce dernier représente la 3e génération d'actionnaires de cette entreprise qui, malgré sa taille, entend rester familiale. Les deux nouveaux élus détaillent leurs plans pour atteindre les 5 milliards...

Les voies de la croissance

"Le groupe Puratos affiche une croissance historique de 7,5 à 8% par an tandis que le marché des ingrédients devrait progresser de 3 à 5% par an en valeur au cours des prochaines années", souligne Pierre Tossut. Au niveau mondial, le secteur reste aussi fort fragmenté, ce qui ouvre des opportunités en termes d'acquisitions. Le marché bouge beaucoup également du côté des consommateurs, dont les exigences de qualité augmentent, tant en matière de goût que de valeurs nutritives, de facilité d'utilisation et de durabilité.

"Il y a encore beaucoup de marchés à conquérir", poursuit le nouveau CEO. "Nous sommes présents dans plus de cent pays, avec des usines dans 70 d'entre eux, mais nous allons continuer à développer notre empreinte géographique en favorisant la proximité avec nos clients." Dans quels pays ou régions Puratos veut-il débarquer? "Nous allons améliorer notre pénétration dans certains grands marchés que nous ne couvrons qu'en partie, comme le Brésil, la Chine ou la Russie. Et nous allons aussi ouvrir des filiales dans de nouveaux pays. Nous venons de le faire dans quatre pays d'Afrique: Kenya, Éthiopie, Côte d'Ivoire et Nigeria, ainsi qu'en Géorgie."

L'innovation, le digital et l'intelligence artificielle vont eux aussi alimenter la croissance durant les huit prochaines années. Le groupe propose par exemple des produits d'origine entièrement végétale aux boulangers, ainsi qu'une nouvelle gamme de produits riches en fruits avec apport en sucre réduit et variétés améliorées. Côté digital, Puratos a déjà ouvert la possibilité pour les boulangeries de commander en ligne; il a aussi intégré la réalité virtuelle dans le support technique qu'il offre à ses clients (pour l'assistance technique à distance, notamment). Quant à l'intelligence artificielle, elle l'aide à collecter des informations nutritionnelles et à créer de nouvelles recettes d'ingrédients ou de produits finis.

Chocolat et acquisitions

Une partie du chemin vers les 5 milliards conduit-elle à des acquisitions? "Nous prospectons continuellement le marché en vue d'éventuelles acquisitions, répond Pierre Tossut. L'essentiel de notre croissance sera organique, mais nous cherchons aussi régulièrement des opportunités de croissance externe."

Il n'en dira pas plus à ce sujet, comme il s'abstiendra de chiffrer l'investissement en cours à l'usine d'Erembodegem, où Puratos fabrique son propre chocolat sous la marque Belcolade – on avait pourtant cité le mois dernier quelque 120 millions d'euros. "C'est le plus gros investissement de notre histoire, dit-il, et c'est un autre pilier de notre croissance future. Nous allons y doubler les capacités, tout en y construisant ce qui sera la première usine de chocolat à 100% durable au monde." L'occasion de relever que le groupe veut atteindre la neutralité en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025.

400 à 450 emplois créés par an Puratos (9.000 collaborateurs) crée entre 400 et 450 emplois par an.

Si le groupe emploie quelque 9.000 personnes aujourd'hui dans le monde, dont 1.300 sur les cinq sites qu'il exploite en Belgique, le rythme de croissance qui est le sien nécessite qu'il recrute 400 à 450 travailleurs supplémentaires chaque année. "Nous engageons en permanence, souligne le nouveau président Cédric Van Belle. La difficulté est actuellement de trouver du personnel qualifié qui soit proche de nos usines. C'est notamment le cas en Belgique et aux États-Unis. Un challenge pas facile à relever."

Le groupe a créé une "Puratos University" en son sein pour compléter la formation de ses collaborateurs. Dans les pays émergents, il a aussi pris l'initiative de créer des écoles de boulangerie pour pallier le manque de main d'œuvre qualifiée. Il en a fondé sept, dans des pays comme l'Inde, le Brésil ou les Philippines, et il va en ouvrir deux nouvelles dans les mois à venir.

Les familles ancrées au capital

Dans le communiqué annonçant les deux nominations, Puratos insiste sur la continuité de l'entreprise sous sa dimension familiale. Celle-ci est détenue à près de 80%, pour rappel, par les familles Van Belle et Demanet. Est-ce à dire qu'une menace planait sur son indépendance? "Non, pas du tout, mais nous tenons à confirmer que nous sommes et que nous entendons rester une entreprise familiale et même multifamiliale", répond Cédric Van Belle. Le "multi" fait allusion aux deux familles ainsi qu'à quelques familles... d'Espagne, du Chili et du Mexique qui possèdent les 20 autres pourcents.

Voici trois ans, les actionnaires des 2e, 3e et 4e générations ont été réunis pour un exercice de comparaison avec pour thème: quelle vision pour l'entreprise à l'horizon 2030? "Bonne nouvelle, enchaîne Cédric Van Belle, à l'issue de ce tour de table, tout le monde s'est déclaré d'accord avec la vision de la direction, qu'on peut résumer en trois points: nous voulons continuer à incarner une entreprise familiale, que celle-ci soit non seulement performante, mais aussi à la pointe de son secteur, et qu'elle ait un impact positif sur l'environnement et les générations futures."

Pour obtenir le poste de président, Cédric Van Belle a lui-même émergé d'une procédure de sélection entre représentants de la 3e génération. Menée avec le concours d'administrateurs externes, elle a fait émerger cinq candidats, qui ont intégré des postes au conseil et/ou à différents comités. Et Cédric est apparu comme chef de file de sa classe d'âges.

Puratos fournit les musées du chocolat La famille Van Belle a eu l'idée, en 2003, de créer des musées du chocolat dans plusieurs villes fréquentées par les touristes. Lancés sous la bannière fédérative "Choco Story", ces musées sont au nombre de neuf aujourd'hui. On les trouve à Bruxelles (rue de l'Etuve), à Bruges, mais aussi en France (Colmar), en Tchéquie ou au Mexique. "Nous avons développé cette affaire sur fonds propres, sans autres subsides que certaines aides à la rénovation de bâtiments, explique Cédric Van Belle qui dirige ce groupe résolument original. Nous le faisons dans une optique de rentabilité et de préservation du patrimoine." Chocolatier, en l'occurrence. La crise pandémique a évidemment ralenti l'activité via son impact négatif sur le tourisme. Juste avant celle-ci, le réseau tournait au rythme de deux à trois ouvertures par an. Il s'est aussi étendu à d'autres domaines que le chocolat: il a en effet ouvert un musée de la pomme de terre et de la frite ainsi qu'un musée de l'éclairage ("Lumina Domestica") à Bruges. "Mon père a collectionné les lampes", souligne Cédric Van Belle. C'est cette collection réunie par un amateur... éclairé qui a constitué le fonds du musée. Celui-ci expose pas moins de 6.500 lampes et autres objets dédiés à l'éclairage. "Nous espérons que la crise sera bientôt derrière nous car nous avons d'autres projets à concrétiser, ajoute le dirigeant. Nous prévoyons ainsi d'ouvrir un nouveau musée du chocolat au Mexique et un musée du vin à Colmar." Le groupe Choco Story n'est pas lié à Puratos, sauf sur un plan: ce dernier fournit les musées en chocolat.