Comment ça, il n'est pas frais mon fromage de Chimay?

En 2017, lorsque la fromagerie souhaite exporter une partie de sa production au pays de l’Oncle Sam, elle fait appel à Brucargo Air Freight qui se chargera d’acheminer les fromages via KLM et Air France. Mais, prévient le maître fromager, pour ne pas déroger aux règles alimentaires, la marchandise doit être stockée et transportée à une température comprise entre 2 et 6 degrés. D’entrée de jeu, Brucargo fait savoir qu’il est capable de garantir une température de stockage comprise entre 2 et 8 degrés. Chimay ne conteste pas et l’affaire est pliée. Comme prévu, les fromages sont envoyés en deux transports et réceptionnés à Newark, près de New York, afin d’être acheminés ensuite vers Atalanta, une société active dans l’import-export de fromage. Mais, vous vous en doutez, il y a un couac en cours de route.