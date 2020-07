Conceptum (Megavino) dépose le bilan

C’est le premier domino de ce qui pourrait être une longue série dans le secteur de l’événementiel et des salons. Conceptum, organisateur entre autres du Salon des Vacances (Anvers) et du salon nautique " Belgian Boat Show ", vient de déposer le bilan.

L’entreprise d’Overijse est surtout connue des amateurs de vins. C’est elle qui a repris, début 2016, Megavino aux mains de ses fondateurs Baudouin Havaux et Alain Bloeykens.

L’événement, connu pour être la plus grande foire vinicole du Benelux, brasse chaque année près de 35.000 personnes dans les allées du Heysel.

Chaque année, Conceptum organise une vingtaine de salons majeurs en Belgique et à l'étranger, en plus de dizaines d'événements " corporate " pour l'industrie chimique (Solvay, Essenscia) et le secteur aérospatial (ESA), entre autres. Son chiffre d'affaires 2019 atteignait de 5 millions d'euros. L’entreprise compte une vingtaine d'employés.