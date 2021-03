"Consommer autrement", le nouveau mantra post-Covid

Il y a 4 ans, William Stephenne reprenait l'exploitation familiale de Mesnil-Saint-Blaise avec une idée en tête: diversifier les revenus, valoriser au mieux sa viande et surtout redorer l'image du Blanc Bleu Belge en lançant une activité de vente directe au consommateur. La ferme de Rouge-Croix ouvre sa boutique à l'été 2019. "La crise sanitaire nous a fait connaître bien plus rapidement et nous a permis de doubler nos ventes." Malgré le temps qui passe, les clients ne délaissent pas l'espace.