Crainte de pertes d'emplois à la brasserie de Hoegaarden

"Brasser en Chine nous permet d'être plus flexibles face à la demande locale et d'approvisionner plus vite les supermarchés", explique un porte-parole d'AB InBev."Jusqu'à présent, nous exportions la production de six jours." Chez AB InBev, on se refuse toutefois à quantifier le volume de production qui sera ainsi perdu à Hoegaarden.