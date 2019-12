Daisy et Catherine Pycke : "Nous voulons réveiller la belle endormie en Inex"

L’étincelle vient à l’occasion d’une rencontre fortuite avec Peter Grugeon (44 ans), à l’époque directeur des achats et des opérations chez Vandemoortele. En 2017, il devient ainsi le premier patron non familial du groupe laitier, qui a été dirigé jusque-là par quatre générations de la famille Pycke.

Un véritable soulagement pour Catherine Pycke qui, en 2000, a succédé précipitamment à son père, décédé prématurément. Vu le manque d’expérience de cette juriste de 37 ans, tout le monde pense alors: "Cette entreprise va s’effondrer comme un pudding." Mais avec son frère et sa sœur à ses côtés, elle réussit à moderniser l’entreprise malgré la volatilité des prix du lait et la maigreur des marges bénéficiaires. Sous sa houlette, Inex passe du statut d’acteur local, surtout présent en Belgique et aux Pays-Bas, à celui de groupe international.