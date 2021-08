Daniel Malcorps, la fibre sociale et environnementale...

Le patron de Puratos a conclu un accord de financement d'un milliard d'euros avec un groupe d'investisseurs privés afin d'améliorer les moyens d’existence des producteurs de cacao.

Un milliard d'euros sur 20 ans. C'est le montant plutôt coquet du financement trouvé par Puratos, le fournisseur belge d'ingrédients alimentaires, afin de favoriser l’achat de volumes plus importants de fèves de cacao et donc, de permettre d'augmenter les revenus et les capacités des producteurs. Cet accord, plutôt inédit, a été conclu avec un groupe d’investisseurs privés, dont la société de gestion d'actifs Barings comme bailleur principal.

Bien qu'étant une société centenaire, Puratos, dont le siège est à Grand-Bigard, est un nom quasiment inconnu du grand public, surtout dans le sud du pays. Il s'agit pourtant de l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'ingrédients pour les secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat.

Cette pépite de l'économie flamande, qui est devenue une multinationale, est dirigée depuis 2004 par Daniel Malcorps. Entré deux ans avant dans la société comme Chief Operating Officer (COO), c'est lui qui a amené cette entreprise familiale, qui reste contrôlée à près de 80% par les familles Van Belle et Demanet, au niveau qu'elle connaît aujourd'hui: celui d'un groupe de plus de 9.000 employés possédant 61 sites de production dans 50 pays. Un discret fleuron qui avait franchi il y a deux ans la barre des 2 milliards de chiffre d'affaires, avant que la pandémie et d'autres facteurs ne le fassent reculer en 2020.

Passé par GB-Inno-BM, BASF et Coca-Cola France, Daniel Malcorps démontre avec l'accord de financement annoncé ce mercredi que l'on peut concilier le développement d'un grand groupe international avec l'amélioration des moyens d’existence des petits fournisseurs, en l'occurrence, ici, les producteurs de cacao. La première tranche sera ainsi investie dans le programme "Cacao-Trace", fondé en 2014 par Puratos et sa marque de chocolat Belcolade, qui veut avoir un impact environnemental et social sur la filière du cacao. L'environnement est d'ailleurs une autre préoccupation du manager belge, qui a annoncé que d’ici à 2025, Puratos, qui n'est certes pas spécialement l'entreprise la plus énergivore à la base, entendait être neutre en CO2, que ce soit par le recours aux énergies vertes ou par la plantation d'arbres (300.000 en 2020).

Produire du pain sur Mars

La qualité la plus marquante de Daniel Malcorps reste toutefois sans aucun doute la volonté de promouvoir l'innovation, qui est une des marques de fabrique de l'entreprise, pourtant située dans un créneau qui pourrait sembler a priori éloigné de la haute technologie. Puratos possède des dizaines de laboratoires et de centres d’innovation dans le monde et consacre de gros montants à la recherche et au développement de nouveaux produits. Il y a deux ans, le CEO avait même révélé que sa société avait des collaborations avec les grandes agences spatiales (NASA, ESA et Roscomos) pour développer une technique de fabrication du pain adaptée à la future colonisation de Mars! "Les gens pensent que nous sommes devenus fous. Mais tout ce que nous apprenons dans le cadre de ce projet peut être utilisé sur Terre" avait-il fait valoir.