Danone veut supprimer un poste "cadre" sur quatre

Danone veut revenir à une organisation plus locale, ce qui passera par la suppression de plus de 1.500 emplois. La Belgique ne sera sans doute pas épargnée.

Plombé par la crise sanitaire, Danone veut se réinventer. Cela passe par la quête d'une organisation plus efficace, avec une réorganisation des activités, des coûts réduits et une gamme tirée vers le bas. "Nous pensons que nous devons commencer par ce qui est sous notre contrôle", indique le PDG Emmanuel Faber.

Le géant alimentaire parle d'une gamme de produits amputée de 10 à 30% dès l'année prochaine. L'accent sera mis sur les produits à croissance rapide et plus rentables.

Local plutôt que mondial

Danone veut aussi devenir une compagnie "local first" avec des activités locales plus autonomes pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. "Cette simplification et cette évolution dans le rôle des fonctions communes se traduira par des réductions d’environ 1.500 à 2.000 postes dans nos sièges mondiaux et locaux, avec jusqu'à 25% des effectifs de nos sièges mondiaux." Emmanuel Faber ajoute qu'en France, 400 à 500 personnes "essentiellement des directeurs, des managers" seront touchés.