De la viande faussement bio sur nos étalages

Vous pensiez acheter de la viande bio? Eh bien méfiez-vous. Un cas de fraude a été reporté jeudi par la Dernière Heure. L'erreur provient des Pays-Bas et d'un transformateur de viande du Brabant peu scrupuleux, qui approvisionne le marché néerlandais, mais aussi les marchés belge et allemand. L'information émane de deux rapports de l'organisme de surveillance néerlandais Skal Biocontrole et de l'Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (équivalent de l'Afsca belge), couvrant la période de consommation de 2015 à 2018.