De nouveaux berlingots en crowdfunding pour FrOui

Déjà présente dans 120 points de vente, la (très) jeune marque de jus de fruits frais FrOui vise résolument le bio . Point de bouteille en plastique ou en PET mais uniquement des contenants en verre de 75 ou 25 cl . Mais bien conscients que le verre n'est pas le matériau le plus facile à utiliser au quotidien, Laurent Serrier et son compère Jeffrey Delronge envisagent d'ajouter des berlingots à leur gamme.

Pour financer ce nouveau développement commercial, FrOui fait appel au crowdfunding . Une campagne de financement a été lancée en début de semaine et court jusqu'au 28 octobre. L'objectif de base, modeste, est de récolter 8.000 euros pour poursuivre le développement et le financement du packaging .

Pour se différencier, FrOui met en avant quatre recettes extrêmement pauvres en sucre, grâce à l'ajout d'infusions de plantes et d'eau au jus de fruits pour en réduire l'acidité. Disponible dans des points de vente spécialisés dans le bio, la jeune marque a plutôt profité du confinement et de l'engouement pour les produits sains et locaux qu'il a créé. En quelques mois, FrOui a triplé son chiffre d'affaires et a vendu quelque 50.000 bouteilles.