Découvrez la nouvelle action favorite de KBC

Vente des supermarchés

Concrètement, aux Pays-Bas, Sligro fournit une gamme de 75.000 produits alimentaires à des collectivités (entreprises, hôtels, …) via 50 points de vente "cash & carry" et huit centres de distribution. L’an dernier, il a conclu un accord stratégique avec Heineken pour le stockage et la livraison des produits du brasseur. En Belgique, le groupe est présent via Java Foodservice et ISPC acquise récemment.