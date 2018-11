Delhaize Belgique poursuit son redressement

La filiale belge du groupe Ahold Delhaize boucle son 3e trimestre sur un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros et une marge opérationnelle en hausse de 0,2 %, poursuivant ainsi le redressement amorcé depuis le début de l'année. Le groupe gonfle ses ventes nettes de 3,6 % à 15,8 milliards d'euros.

Comme au deuxième trimestre, les voyants sont à nouveau au vert pour Delhaize Belgique, qui a bouclé le 2e trimestre 2018 sur un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros, soit 1 % de plus qu'il y a un an (+0,6 % sur base comparable).

La rentabilité est elle aussi en hausse: le bénéfice opérationnel sous-jacent bondit de 6,2 % à 38 millions d'euros. La marge opérationnelle rogne pour sa part 0,2 % pour atteindre 3,2 %. Au premier trimestre, elle plafonnait encore à 1 %. "Delhaize a accru ses ventes et ses marges grâce à la poursuite de la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie et de ses plans de redressement", se félicite Frans Muller, CEO of Ahold Delhaize, dans le communiqué du groupe.