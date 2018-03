Delhaize et Veviba ont entamé un bras de fer judiciaire

Dans la foulée, Delhaize était vite retombé sur ses pattes en décidant de rediriger ses bêtes vers les abattoirs Derwa, à Jupille, et Hemelaere, à Opwijk. Il n’empêche, l’affaire, on s’en doute, n’était pas pour plaire au distributeur obligé de retirer de la marchandise de ses rayons, de trouver la parade et de restaurer la confiance de sa clientèle. Delhaize avait expliqué cette rupture de la collaboration par une violation inacceptable de la sécurité alimentaire. "Ces constatations ont conduit à une rupture de la confiance complète et irréparable entre Delhaize et le groupe Veviba. Delhaize veut offrir à ses clients la garantie qu’ils peuvent en toute confiance acheter des produits sûrs et de qualité à tout moment dans ses magasins", disait alors le distributeur.