Delhaize ne peut interdire à ses fournisseurs de collaborer avec Adriaens

Chez Delhaize, on relativise la portée du jugement en insistant sur le fait que la juge ne remet pas en cause l'arrêt de la collaboration avec toutes les entités du groupe Verbist. "Le jugement se base sur une mauvaise interprétation de ce que nous avons communiqué à nos fournisseurs, dit Roel Dekelver, le porte-parole de l'enseigne. Nous n'avons jamais dit qu'ils ne pouvaient plus travailler avec Adriaens, mais nous leur avons simplement demandé de ne plus nous livrer de viande venue de cet abattoir".