Delitraiteur veut empêcher Shell d'utiliser le nom Deli

Delfipar, le holding qui gère les magasins Delitraiteur, vient de lancer une action en justice contre le groupe Shell. Delitraiteur apprécie peu le nouveau concept de restaurants baptisé Deli by Shell: le risque de confusion étant jugé trop grand. L’affaire sera plaidée avant les vacances d’été.

On le sait, la vie des affaires est tout sauf un long fleuve tranquille. On vient encore d’en avoir la preuve mercredi matin devant la chambre de cessations du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. La société Louis Delhaize Financière et Participation (Delfipar), le holding qui gère entre autres les magasins Cora et les points de vente Delitraiteur, a décidé d’attaquer le groupe pétrolier Shell en justice.

Quel peut être le lien entre ces deux entités? L’audience d’introduction, visant à trouver une date de plaidoirie, ne nous a guère éclairé. Il a fallu farfouiller un peu avant de trouver l’origine du différend entre les deux groupes. En réalité, Delfipar, qui exploite 39 points de vente Delitraiteur en Belgique goûte assez peu l’une des dernières initiatives de Shell quand il est question de la dénomination des restaurants implantés en marge de ses stations à essence.

Action en cessation

Au début du mois de décembre, Shell annonçait l’ouverture de son premier restaurant Deli by Shell le long de l’autoroute de la mer, à Wetteren. "Ce nouveau format permet à Shell d’offrir à ses clients une expérience de restauration améliorée lors de leurs déplacements et d’encore mieux répondre à leurs attentes", annonçait alors le groupe pétrolier par voie de communiqué. Il semble bien que Delfipar, défendu dans cette affaire par l’avocat Emmanuel Cornu (Simont Braun), ne partage pas l’enthousiasme de Shell. Après avoir envoyé une mise en demeure à Shell (missive restée lettre morte), la société Louis Delhaize Financière et de Participation a décidé d’intenter une action en cessation.

Du côté de Shell, pas vraiment de réaction à ce stade de la procédure.

L’idée est de demander au tribunal d’ordonner à Shell de cesser d’utiliser le nom Deli, trop ressemblant à Delitraiteur et le tout sous peine d’astreinte financière. Sans qu’il soit possible à ce stade de connaître les détails de l’affaire, Delitraiteur fera valoir un risque de confusion entre les deux noms et qu’il convient d’en faire cesser l’usage par Shell. Sachant que, d’après nos recherches, la marque Deli Traiteur a été déposée auprès de l’Office des marques Benelux dans le courant du mois de mai 2012.

Du côté de Shell, déjà fort présent en France et aux Pays-Bas, ce nouveau concept proposé par Shell a ouvert ses portes en Belgique dans la station située le long de l'autoroute E40, à Wetteren. "Nous constatons une demande changeante de la part de nos clients qui ne cherchent plus uniquement à faire le plein dans nos stations. C'est pourquoi nous avons décidé d'y répondre en créant Deli by Shell voici quatre ans, et en intégrant aujourd'hui le format le plus large. Nous sommes très fiers d'ouvrir notre premier Deli by Shell à Wetteren", faisait savoir Ilse Moerenhout, directrice Retail de Shell Benelux au moment de la présentation du Deli by Shell de Wetteren à la presse au début du mois de décembre.