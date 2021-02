Deliveroo doublera sa présence en Belgique en 2021 avec 15 nouvelles villes

Après une année 2020 boostée par le confinement, la société de livraison de repas Deliveroo, active en Belgique depuis 2015, prévoit d'étendre son offre à 15 villes de plus en 2021.

Les services de livraison de repas à domicile de Deliveroo ne sont pas disponibles dans votre ville? Ce sera peut-être le cas en 2021. L'application dévoile dans un communiqué ses ambitions d'extension de l'offre belge à 15 villes supplémentaires dans le courant de l'année. À terme, l'application aura doublé sa couverture dans notre pays et sera active dans 28 communes, contre 13 à la fin de l'année 2020 .

Pierre Verdier, General Manager de Deliveroo en Belgique l'avait promis, c'est chose faite. Deliveroo continue ses investissements chez nous et déploie son service de livraison à Tournai, Alost et Saint-Nicolas dès ce jeudi. La mise en place des services des coursiers de l'application de livraison de repas à domicile est déjà prévue, sans date précise, à Mons, Louvain-la-Neuve, Saint-Trond et Genk.