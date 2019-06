Denis Knoops va relancer Vismijn

Saga judiciaire

Dans son jugement rendu hier, le tribunal a estimé cette troisième offre était irrecevable. Estimant que les deux autres étaient comparables, les juges ont donné l’avantage au trio d’investisseurs emmenés par Denis Knoops. Il faut dire que ceux-ci garantissaient le maintien de l’emploi à Bruxelles avec une garantie d'emploi de deux ans et maintenaient l’activité sur le site actuel, à Bruxelles . Lors des audiences, les travailleurs de Vismijn avaient exprimé leur volonté de rester à Bruxelles. La semaine dernière, tant que le Procureur du roi que le juge délégué en charge du dossier avaient rendu un avis favorable à la reprise de Vismijn par Denis Knoops et ses associés.

Retrouver la croissance

C'est donc un Denis Knoops satisfait que nous avons eu en ligne ce mercredi après-midi. "Vismijn est une belle petite société qui a de beaux clients et de très bons produits. C'est cela qui nous a intéressés", nous a-t-il confié. Les trois associés - tous anciens de chez Delhaize - vont d'abord s'employer à stabiliser l'activité et faire aussi bien que les prédécesseurs. Il faudra s'assurer de maîtriser les recettes afin de garantir la qualité du produit avant de viser la croissance. L'idée est de développer les marchés existants comme les traiteurs, les grossistes et l'horeca, nous a expliqué Denis Knoops. Par la suite, le trio se penchera vers la grande distribution, mais sans précipitation. "C'est un produit assez compliqué et il fait être bon à tous les niveaux de la chaîne".