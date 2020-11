Deux fonds misent 22 millions sur le belge Edgard & Cooper

4 Healthy Pets vend des aliments pour chiens et chats qui se veulent plus sains, et reverse 1% de son chiffre d'affaires pour la cause animale.

La scale up belge 4 Healthy Pets, qui exploite la marque d'aliments pour chiens et chats Edgard & Cooper, a séduit les fonds The Craftory et DLF Venture.

Une jeune pousse belge établie à Courtrai est en train de faire son trou dans un segment de marché qui, selon les points de vue, peut sembler déjà bien rempli ou encore peu encombré: l'alimentation saine pour animaux de compagnie. L'entreprise s'appelle 4 Healthy Pets, la marque sous laquelle elle fait fabriquer et commercialise ses gammes d'aliments pour chiens et chats est baptisée Edgard & Cooper. Une référence aux chiens de deux des trois fondateurs, Koen Bostoen et Louis Chalabi. L'un des deux, Edgard, a été rendu malade par son alimentation voici quelques années, ce qui a donné l'idée à son propriétaire et son ami d'élaborer des recettes plus saines pour nourrir Edgard et ses congénères. L'opération les a amenés à développer une croquette à base de viande fraîche, de légumes, de fruits et d'épices. Ils ont ensuite créé leur entreprise pour exploiter ce créneau avec le concours d'un troisième larron et ami, Jürgen Degrande. Le démarrage de l'aventure entrepreneuriale remonte à 2016.

Les fondateurs d'Edgard & Cooper ont fait grandir leur équipe à cent personnes... plus onze "chiens de bureau".

Depuis, ils ont développé la gamme des aliments pour chiens, l'ont élargie aux snacks et ont ajouté un éventail de produits pour chats. Leur entreprise a grandi, ils ont ouvert leur terrain de jeu à douze autres pays d'Europe, ouvert des bureaux dans six villes et fait grandir leur équipe à cent personnes... plus onze "chiens de bureau"! Ces derniers contribuent à entretenir l'ambiance au travail.

Un administrateur d'AB InBev à bord

Leur saga a retenu l'attention d'investisseurs professionnels. DLF Ventures, un fonds familial basé à Luxembourg, Bruxelles et Londres, est monté à bord en 2017. Le même fonds vient de participer à une nouvelle levée de capitaux de 22 millions de dollars. Il a été rejoint pour l'occasion par un deuxième fonds à vocation internationale, The Craftory. Ce dernier est établi à Londres et San Francisco et gère un budget de 375 millions de dollars. Un de ses fondateurs est une tête connue en Belgique: il s'agit d'Elio Leoni Sceti, un homme d'affaires italien qui siège comme indépendant au conseil d'administration du brasseur belgo-brésilien AB InBev.

"Nous avons cherché des investisseurs qui, tout comme nous, croient qu'une marque doit en premier lieu veiller au bien-être des animaux, de l'homme et de l'environnement." Koen Bostoen Cofondateur de 4 Healthy Pets

"Nous n'avons pas cherché des investisseurs qui s'intéressaient uniquement à la croissance et au bénéfice, mais des investisseurs qui, tout comme nous, croient qu'une marque doit en premier lieu veiller au bien-être des animaux, de l'homme et de l'environnement", souligne Koen Bostoen dans un communiqué.

Son entreprise 4 Healthy Pets s'efforce en effet de n'utiliser que des emballages réutilisables ou recyclables et promet de soutenir des initiatives en faveur du bien-être animal. Raison pour laquelle elle a mis sur pied la Edgard & Cooper Foundation. La société s'engage à verser chaque année 1% de son chiffre d'affaires à cette fondation, pour qu'elle redistribue ses fonds à des oeuvres de défense des animaux.

Comptes dans le rouge

Ce qui nous amène au chiffre d'affaires et aux résultats de 4 Healthy Pets. La société annonce 25 millions d'euros de revenus pour 2020. Elle ajoute qu'elle compter double chaque année ses ventes.

L'an dernier, elle a réalisé 15 millions de revenus. Elle a terminé l'exercice sur une perte nette de 3,4 millions. Combiné avec les pertes des deux années précédentes, cela se traduit par des pertes reportées de 5,8 millions, qui ont réduit les capitaux propres à rien. L'augmentation de capital de 17 millions d'euros qui a suivi la nouvelle levée de fonds est donc bienvenue. "Nous sommes une entreprise en croissance, qui investit énormément dans la distribution et l'innovation", explique Jürgen Degrande. "Il y a un momentum: on doit grandir rapidement sur le marché européen du 'pet food'. Tout cela a été budgété et nous respectons parfaitement notre business plan."