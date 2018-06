Dierendonck veut doubler ses points de vente

C’est entouré de jambons suspendus et de sacs réutilisables siglés que nous le trouvons, occupé à mettre la main aux derniers détails de la présentation de son nouveau livre de recettes. Il se prépare encore un café avant l’entretien. "Désolé, jouer les baristas ce n’est pas mon fort" , plaisante-t-il. Les bouchers, en revanche, ça va. Ce boucher-là défend sa philosophie avec ferveur depuis des années: qualité, durabilité, artisanat et long terme. Il ne s’en privera pas pendant l’interview non plus.

Le long de la chaîne

Mais sous l’impulsion de Hendrik et de son épouse, l’entreprise s’est développée ces dernières années pour devenir un groupe actif tout au long de la chaîne: un élevage de 50 bœufs, un atelier de transformation, trois boucheries (Coxyde, Nieuport, Bruxelles et, en novembre, Courtrai) et un restaurant, Carcasse. L’atelier de transformation à Furnes fournit les magasins, la boutique en ligne récemment ouverte et Carcasse. En dehors du groupe, Dierendonck livre encore sa viande à des restaurants (entre autres The Jane et Pure C de Sergio Herman, Resto Henri à Bruxelles et Ellis, chaîne de magasins de hamburgers de qualité) et sélectivement à quelques magasins tiers en Belgique et à l’étranger.