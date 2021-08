Dix dates pour baliser la croissance de Duvel Moortgat

Des premiers brassins historiques aux dernières conquêtes, l'histoire de Duvel Moortgat résumée en dix dates commentées par son CEO.

Un anniversaire, cela se fête de différentes manières. Pour les 150 ans de Duvel Moortgat, nous avons proposé un petit jeu à Michel Moortgat: nous avons sélectionné dix dates importantes dans l’histoire de la brasserie et nous lui avons soumis les dix années retenues en laissant le soin au CEO de dire à quel événement elles correspondent. À l’une d’entre elles, il a donné une autre réponse que celle que nous attendions…

1871

"C’est l’année de la fondation de la brasserie par mon arrière-grand-père Jan-Léonard. On a mené des recherches pour savoir depuis quand l’on brassait dans la famille et on a retrouvé un document qui remonte à 1637! ‘Gillis Moortgat brasseur à Saint-Amand’, y lit-on. On a retrouvé un deuxième document à son sujet, qui date de 1668 et qui concerne le partage de son héritage: il y lègue une brasserie située 'sous l’église de Saint-Amand'. Coïncidence, on se trouve ici dans le village de Breendonck, qui a rejoint Puurs lors de la grande fusion des communes en 1977; or Puurs vient de fusionner avec Saint-Amand… La boucle est donc bouclée, la brasserie est de nouveau à Saint-Amand, là où tout a commencé en 1637!"

"C’est le cordonnier du village qui, en dégustant la bière, se serait exclamé: ‘C’est la bière du diable!’, soit ‘Duvel’ dans son patois." Michel Moortgart CEO de Duvel Moortgart

1918

"Fin de la Première Guerre mondiale et naissance d’une bière qui s’appellera plus tard la Duvel. Les bières anglaises étaient populaires en Belgique en raison de la présence des troupes britanniques sur notre sol et mon grand-oncle a décidé de brasser une bière d’inspiration anglaise. Il est parti en Écosse pour y obtenir la levure adéquate, il en est revenu avec cette levure et a brassé une nouvelle bière qu’il a appelée ‘Victory Ale’, en l’honneur de la victoire des Alliés et du caractère britannique de la bière."

1923

"La Victory Ale a été rebaptisée ‘Duvel’. À l’époque, ce n’était pas encore un grand succès, c’était juste une de nos bières. On était un brasseur régional et local avec une offre complète, pour satisfaire les besoins des cafés. C’est le cordonnier du village qui, en dégustant la bière (probablement en avait-il bu trop…), se serait exclamé: ‘C’est la bière du diable!’, soit ‘Duvel’ dans son patois. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1960 que la Duvel a commencé, dans les magasins alternatifs, à trouver son chemin, avant de connaître un franc succès dans les années 80 et 90."

1963

"Cette date me rappelle deux événements. Un, notre collaboration avec l’abbaye de Maredsous. Les moines cherchaient un brasseur de qualité pour brasser leur bière. Grâce à un professeur de l’Université de Louvain, ils sont arrivés chez nous: le professeur De Clerck nous a présentés comme des gens sérieux sachant comment brasser de bonnes bières. On a donc brassé pour le compte de la fromagerie-brasserie de Maredsous. Puis, au début des années 1990, celle-ci a été rachetée par le groupe fromager Bel, qui a repris l’activité fromage et qui nous a demandé, puisque nous brassions déjà la bière, de la distribuer également. Ce qu’on fait depuis 1993. Deux, notre collaboration avec la brasserie danoise Tuborg. Dans les années 60, les bières danoises étaient très populaires en Belgique et Tuborg cherchait un embouteilleur pour le Benelux. On a d’ailleurs accueilli ici la Princesse Margrethe, entre-temps devenue Reine du Danemark. Cela a compté pour nous parce que cela nous a permis d’investir dans des installations plus importantes, en raison du volume supplémentaire à embouteiller; et parce que lorsqu’on distribuait la Tuborg dans toute la Belgique, on ajoutait une caisse de Duvel à chaque camion. Nous avons accédé ainsi à une distribution à l’échelle nationale. La collaboration avec Tuborg s’est poursuivie jusqu’en 1987."

1998

"Mes deux frères et moi avons racheté les parts de la majorité des autres actionnaires familiaux. Nous avons obtenu l’accord des membres de la famille qui désiraient vendre. Ils avaient été brièvement en contact avec Heineken, mais nous sommes arrivés à les convaincre de nous les vendre. Nous nous sommes endettés pour le long terme en les rachetant. Et c’est à ce moment-là que je suis devenu CEO de l’entreprise."

"Achouffe s’est avérée une très belle acquisition." Michel Moortgart

1999

"Nous avons procédé à une analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) de l’entreprise: nous avons regardé nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les dangers dans le marché. On s’est rendu compte qu’on avait deux forces qui étaient aussi deux faiblesses: nous avions une marque formidable, Duvel, mais nous en étions très dépendants; et nous avions une belle part de marché en Belgique, mais nous étions aussi très dépendants de la Belgique. Il fallait donc réduire notre dépendance à la Duvel en élargissant notre gamme de bières, et accélérer notre internationalisation. Troisième élément: comme on avait racheté un an plus tôt les actions de la famille, on s’était fort endettés. On a donc décidé d’entrer en bourse. Une opération de 1,5 milliard de francs belges, par la vente d’actions existantes et l’émission de nouvelles actions: la première pour rembourser une partie de nos dettes, l’augmentation de capital pour développer notre croissance selon les deux axes prédéfinis, internationalisation et élargissement de la gamme. En 2000, on a ainsi ouvert notre bureau aux Pays-Bas. 2001, c’était le tour de la France et de la Tchéquie (avec notamment une prise de participation de 50% dans la brasserie Bernard, NDLR)."

2003

"Prise de contrôle d’Ommegang aux États-Unis. La brasserie avait été fondée en 1996. Au départ, on y était en partenariat avec la brasserie Dubuisson et notre importateur américain. Puis en 2003, on en est devenu propriétaire à 100%. Les acquisitions se sont ensuite enchaînées…"

2006

"Nous avons racheté la brasserie d’Achouffe en Ardenne. Chris Bauweraerts, un de ses deux fondateurs, m’a toujours dit que le chiffre 6 lui avait porté chance. Pourquoi? Parce que le code postal d’Achouffe est 6666, parce qu’on a signé l’acquisition le 6-9-2006 et qu’il considérait que c’était un moment de chance… Chris est par ailleurs devenu partenaire de Duvel, le numéro du Diable étant 666. Et à nous aussi, cela a porté chance, car Achouffe s’est avérée une très belle acquisition."

2010

"Nous rachetons la brasserie De Koninck à Anvers. On aurait pu facilement la fermer et transférer les volumes à Puurs. On ne l’a pas fait; on a au contraire investi dans le développement de la brasserie et on a lancé, sur son site, un vaste espace dédié aux métiers et artisans de bouche indépendants, tout en nouant des collaborations entre eux et nous. Le chocolatier sélectionné nous a par exemple fourni du chocolat, que nous avons travaillé pour brasser une bière aux arômes de cacao, tandis que lui-même a retravaillé de la Duvel pour glisser de l’amertume dans ses pralines…"

2010 bis (raison pour laquelle nous lui proposions cette date)

"J’ai été élu Manager de l’année! C’est exact, je l’avais oublié. Ce que cela m’a apporté? Beaucoup de reconnaissance, de la notoriété, des invitations pour aller parler à gauche et à droite… Mais oui, j’en suis très fier, c’est une belle reconnaissance."

2014-2015