Dom Pérignon sort de sa bulle pour défendre son image

La marque de champagne Dom Pérignon a attaqué un artiste en justice afin qu’il cesse de commercialiser des t-shirts et des pulls floqués de la marque Dom Pérignon. Les juges ont donné raison à la marque de champagne.

Où se trouve la limite entre la création artistique et une activité commerciale? Voilà la question (intéressante) soumise récemment à la réflexion des juges du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

Vue en plein écran ©doc

La société française Moët Henessy Champagne Services (MHCS) a décidé d’attaquer l’artiste knokkois Cedric Art en justice afin de lui interdire de commercialiser des t-shirts et des pulls floqués d’un dessin représentant les bouteilles de champagne Dom Pérignon, notamment reconnaissables grâce à leur étiquette en forme de bouclier. Diversifiant son travail, Cedric Art a également utilisé la dénomination "Dawn Pérignon" dans son œuvre, dénomination pas vraiment du goût de Dom Pérignon qui a estimé que cette appellation était préjudiciable pour sa réputation et pouvait avoir une influence négative sur son image de qualité, de luxe et de tradition.

L’artiste, qui donne sa vision des choses sur le site www.notdomperignon.com, ne l’entend évidemment pas de cette oreille. Ce dernier reconnaît avoir peint la représentation de la bouteille de champagne, mais il s’agit d’art et ce travail, assure-t-il, relève de sa liberté artistique. "Si on me laisse peindre, j’ai aussi le droit d’utiliser ces images comme impression sur un éléphant ou sur un t-shirt, il s’agit de ma création et j’en possède les droits intellectuels", nous a-t-il expliqué, avant de rappeler que le pop art s’est toujours inspiré des marques et des personnes connues. "Cette inspiration, c’est ma liberté tant que je ne porte pas atteinte à la marque. Mon travail est positif et respectueux", a-t-il encore expliqué.

In fine, les juges du tribunal de commerce ont décidé d’ordonner la cessation de la commercialisation des t-shirts et des pulls flanqués des marques sur lesquelles Dom Pérignon a des droits de propriété intellectuelle sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction et de 5.000 euros par usage de l’appellation Dawn Pérignon. Pour le reste, les questions portant sur cette limite entre la liberté d’expression et la liberté de créativité et l’exploitation commerciale d’une marque protégée ont été renvoyées à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) par le biais d’une série de questions.

Du côté de Dom Pérignon, on se dit satisfait du jugement du tribunal de commerce, tout en assurant avoir toujours respecté la liberté de création artistique.